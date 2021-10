Pogoda na wtorek, 12 października. Może spaść deszcz ze śniegiem

Wtorek na obszarze całego kraju upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, typowego dla chłodnej masy powietrza. Oznacza to naprzemiennie pochmurne niebo ze słabymi i umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu oraz zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. W rejonie Wybrzeża możliwe są pojedyncze burze, którym towarzyszyły będą opady deszczu ze śniegiem i/lub krupy śnieżnej, o z zmiennym stopniu intensywności. Najwięcej deszczu spadnie we wtorek na zachodzie i w centrum kraju - od 4 do 10 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna w całym kraju wyniesie około 10-11 stopni Celsjusza, jedynie miejscami 12 st. C. W Małopolsce najchłodniej będzie na Podhalu - w Nowym Targu na termometrach zobaczymy 5 st. C, najcieplej z kolei w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie - do 11 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie silny z porywami dochodzącymi do 40 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.