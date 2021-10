Pogoda na wtorek, 26 października. Pogodnie, okresami silniejszy wiatr TVN Meteo/x-news

We wtorek w zachodniej części kraju będzie pochmurnie z przejaśnieniami i opadami deszczu, miejscami spadnie do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy, południowo-zachodni.