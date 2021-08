Pogoda na wtorek, 31 sierpnia. Czeka nas duże zachmurzenie TVN Meteo/x-news

Polska w ciągu najbliższej doby pozostanie jeszcze w zasięgu deszczowego układu niżowego z centrum przemieszczającym się znad Polski w stronę Białorusi. Nad krajem rozciąga się front atmosferyczny, z północy napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne. We wtorek czeka nas duże zachmurzenie. Na przejaśnienia można liczyć tylko na wschodzie kraju. Okresami będą występować opady deszczu rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. W pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką i Wielkopolskę, po Mazowsze i Podlasie zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim oraz Mazowszu i Podlasiu. Wiatr będzie północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie kraju południowo-zachodni. Powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w trakcie burz silnie, w porywach osiągając prędkość do 80 kilometrów na godzinę.