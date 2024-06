Pogrzeb ks. Jana Adamczyka z Męciny Wielkiej. W uroczystościach wzięły udział setki wiernych. Przewodniczył im biskup Jan Wątroba

Pogrzeb księdza Jana był taki, o jaki prosił w testamencie. Jego ostatnią wolą było, by spocząć na cmentarzu w Męcinie Wielkiej. Sam wskazał też miejsce, na grób przy dużym drewnianym krzyżu, na wprost wejścia na nekropolię. Jak powiedział ks. Krzysztof Wymazała, kolega z rocznika seminaryjnego śp. ks. Jana, kolejny z punktów testamentu dotyczył jego pogrzebowej homilii. Ta miała być krótka i taka była. Ksiądz Krzysztof mówił o samotności, którą zmarły kapłan ofiarował Panu Bogu w tej małej, wiejskiej parafii, mimo że wielokrotnie miał propozycję zmiany placówki, w której służył Bogu i ludziom. Mówił o skromności księdza Jana, o jego postawie, w której zawsze to, co boskie, było pierwsze, przed jakimikolwiek swoimi zasługami.

O ostatniej woli ks. Jana mówił też dziekan dekanatu gorlickiego ks. Stanisław Ruszel, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach. Ksiądz Jan prosił, by mieszkańcy dbali o jego duszę. Ci tę prośbę spełnili najlepiej, jak umieli. Nie do odczytania były wszystkie intencje mszalne, które ofiarowali za swojego proboszcza.

Księdza Jana pożegnała Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa.

- Ksiądz Jan przybył do naszej wspólnoty 33 lata temu, zyskując sobie szacunek i uznanie. Był naszym duchownym ojcem, autorytetem, przyjacielem i powiernikiem - wspominała. - Jego posługa duszpasterska przepełniona była wielkim umiłowaniem Boga i oddaniem dla ludzi oraz troską o wspólnotę parafialną. Był zawsze otwarty, przyjazny i szczery. Potrafił zjednywać sobie ludzi, łączyć to co ludzkie i boskie. By blisko życia i ludzkich spraw, znał każdego po imieniu. Zawsze życzliwy z wewnętrznym ciepłem i poczuciem humoru, zjednywał sobie przyjaciół - mówiła Małgorzata Małuch. - Jego piękny, donośny śpiew rozbrzmiewał nie tylko w kościele, ale też na wielu spotkaniach i uroczystościach. Ksiądz Jan był zawsze tam, gdzie była potrzebna pomoc, wspierał rodziny, odwiedzał chorych i samotnych. Był kapelanem Ochotniczych Staży Pożarnych. Jego serce było zawsze otwarte na potrzeby innych - dodała.