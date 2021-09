Pogrzeb Zofii Stachoń Bigosowej, znanej gaździny z Głodówki. "Bigoskę" w Brzegach pożegnała rodzina, przyjaciele i góralska orkiestra

W pogrzebie Zofii wzięła udział jej najbliższa rodzina, ale także przyjaciele i znajomi. Obecne były także władze lokalne - starosta tatrzański Piotr Bąk, wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego Jan Piczura, czy Wiktor Łukaszczyk - były wiceburmistrz Zakopanego. Gaździnę z Głodówki pożegnała muzyka góralska z Bartkiem Koszarkiem na czele.

Syn zmarłem - pan Wojciech - podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu Zofii Stachoń Bigosowej. - Nie oszczędzało jej życie, sama nas wychowała, nauczyła wszystkiego. Nauczyła nas abstrakcyjnego myślenia i poszanowania dla tradycji. Udało się to jakoś połączyć. Nie jeden z was od niej wysłuchał i poza uszy zbierał. Taka była - wspominał syn Wojciech. - Pan Bóg ją wzion ku sobie, a jak ją wzion, to niech sobie teroz z nią radzi - zakończył.