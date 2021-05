Pokłosie pożaru miejskiego archiwum w Krakowie. Komendant główny straży pożarnej zleca kontrole w całej Polsce

- Nie był przystosowany do tego, by użytkować go jak normalny budynek użyteczności publicznej. To, co było jego atutem, czyli taka konstrukcja, która chroniła znajdujące się w środku dokumenty przed wpływem warunków atmosferycznych, spowodowało trudności podczas akcji - mówią strażacy. Wskazywali jednak, że nie ma żadnych przepisów, które zabraniają budowy takich obiektów.

Jak precyzuje Komenda Główna PSP, kontrole będą w szczególności dotyczyć dużych archiwów, działających w ramach państwowej sieci archiwalnej. - Organy Państwowej Straży Pożarnej szczególną uwagę mają zwrócić na rozwiązania służące zapewnieniu odpowiednich warunków prowadzenia działań ratowniczych oraz na kwestie związane z utrzymaniem sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń przeciwpożarowych - informuje nas biuro prasowe.