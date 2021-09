Policjanci w Brzeszczach zatrzymali 30-letniego mieszkańca Osieka podejrzanego o posiadanie narkotyków

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego na ulicy Piastowskiej w Brzeszczach zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę samochodu marki Citroen, 30-letniego mieszkańca Osieka.

- Kiedy tylko kierujący uchylił szybę w drzwiach, pojazdu policjanci od razu wyczuli wydobywającą się z wnętrza woń marihuany. W związku z powyższym funkcjonariusze przeszukali pojazd, w którym ujawnili dwa woreczki foliowe. Jeden zawierał susz roślinny, a drugi biały proszek. Ponadto okazało się, że 30-latek nie posiada uprawnień do kierowania

- informuje Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Środki zostały zabezpieczone do ekspertyzy, natomiast ich właściciel zatrzymany. W związku z podejrzeniem, że mężczyzna mógł prowadzić pojazd będąc pod wpływem narkotyków, do badań na zawartość środków odurzających, została mu pobrana krew.

- Za kierowanie pojazdem po użyciu narkotyków grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast w związku z kierowaniem pojazdem bez wymaganych uprawnień zostanie skierowany do Sądu wniosek o ukaranie