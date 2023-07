Policjanci z powiatu oświęcimskiego obchodzili Święto Policji 2023. Posterunek w Oświęcimiu ma już 103 lata. Zobacz zdjęcia

Policjanci z powiatu oświęcimskiego obchodzili Święto Policji 2023

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości. Obchody rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów flagowego i sztandarowego.

Wszystkich zebranych powitał Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu inspektor Robert Chowaniec. Komendant w swoim przemówieniu nawiązał do obchodzonego w tym roku jubileuszu 104. rocznicy utworzenia Policji Państwowej podkreślając dumę z noszenia policyjnego munduru, pielęgnowania chlubnej tradycji i etosu służby policjanta.

Przypomniał również, że tradycje Policji Państwowej w Oświęcimiu sięgają 1920 roku. To wtedy powstał tutaj pierwszy posterunek Policji, który swoją siedzibę miał w oświęcimskim Ratuszu, gdzie dziś możemy oglądać odrestaurowane cele dla zatrzymanych. Przypomniał również sylwetkę pierwszego oświęcimskiego komendanta Policji Państwowej, którym był Franciszek Suchanek. Zginął on w niemieckim obozie Mauthausen. Komendant podkreślił również, że przez ostatni rok, tak jak w latach ubiegłych policjanci powiatu oświęcimskiego, z ogromnym zaangażowaniem dbali o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz przyjeżdżających do powiatu oświęcimskiego turystów. Podkreślił, że wielu policjantów z powiatu oświęcimskiego pełniło również służbę na granicy z Białorusią strzegąc bezpieczeństwa Polaków.

Następnie Komendant na ręce Wicestarosty Oświęcimskiego złożył podziękowania dla wszystkich samorządowców za wsparcie dotychczasowych inicjatyw Policji związanych z dbaniem o bezpieczeństwo ład i porządek publiczny. Między innymi za wsparcie w budowie Komisariatu Policji w Zatorze, współfinansowanie zakupu radiowozów, dofinansowanie dodatkowych służb czy też zakup nowoczesnych alkotestów. Na zakończenie przemówienia Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za bardzo dobrą służbę i pracę, a także złożył gratulacje wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym, życząc im dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.