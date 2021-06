Policjant stracił broń podczas próby zatrzymania podejrzanego na Śląsku. Po pościgu zakończonym w rejonie Olkusza udało się ją odzyskać

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Akcja małopolskich policjantów na Śląsku

Akcja z udziałem małopolskich policjantów miała miejsce w Mierzęcicach w powiecie będzińskim. Jak podało Radio RMF, była skierowana przeciwko podejrzanym o kradzież katalizatorów.

W trakcie działań w związku z tym, że podejrzany jadący samochodem nie reagował na polecenia mundurowych, jeden z nich dostał się do środka pojazdu i chciał wyjąć kluczyki ze stacyjki. Doszło do szamotaniny, w trakcie której policjantowi wypadła broń i w tym momencie podejrzany natychmiast ruszył.

Za uciekającym samochodem natychmiast ruszył pościg. Uciekinier został zatrzymany na drodze krajowej 94 na wysokości Olkusza. W trakcie zatrzymania ucierpiał jeden z policjantów potrącony przez uciekającego

Sprawca usłyszał zarzut napaści na funkcjonariuszy

Według RMF uciekającym był mieszkaniec Ukrainy. Usłyszał on zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy za co grozi do 10 lat więzienia.