Politechnika Krakowska obchodzi Święto Szkoły. Przez dziedziniec uroczyście przemaszerował Senat uczelni

Tradycyjnie już, swoje dyplomy odebrali laureaci konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. W uroczystości z okazji Święta Szkoły wziął udział Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski, a także dr Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty oraz Piotr Szymański, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki „Cogiteon”, który przybliżył uczestnikom misję i wizję rozwoju nowej krakowskiej instytucji naukowej oraz wkład środowiska akademickiego Krakowa, w tym szczególnie Politechniki Krakowskiej, w powstanie wyjątkowego centrum nauki. Wydarzenie uświetniły występy Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” pod dyrekcją Marty Stós oraz Sandry Kiwior, studentki matematyki stosowanej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.

Wojewoda małopolski wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Politechniki Krakowskiej: Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę.

– To dla mnie zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w najgodniejszym wydarzeniu dla społeczności akademickiej – uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni. Tym bardziej, że rola Politechniki Krakowskiej w budowaniu i kreowaniu małopolskiej rzeczywistości, w budowaniu o kreowaniu tego co nas otacza jest nie do przeceniania – mówił Krzysztof Klęczar.