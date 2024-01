Politechnika Krakowska z akredytowanym Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Badania dla unowocześnień i ochrony środowiska

Aparatura badawcza na światowym poziomie

Nowe laboratorium Politechniki Krakowskiej powstało w specjalnie odnowionych na ten cel przestrzeniach przyziemia budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24. Laboratorium wyposażone jest m.in. w stanowiska do badań przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych płaskich i cylindrycznych, zestaw do kompleksowych analiz chromatograficznych, w tym analiz śladowych zanieczyszczeń powietrza, wód, gruntów, żywności, przenośny analizator gazów, przenośne systemy pomiarowe do określania współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i szkło czy piec komorowy do badań materiałów w wysokich temperaturach 0 do 1600 stopni Celsjusza.