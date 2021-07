Politycy Platformy Obywatelskiej odwiedzili Nowy Sącz. „Wizyta u was jest bardziej energetyzująca niż wystąpienia w TVP INFO” Janusz Bobrek

Podobnie jak w innych miastach Małopolski, także w środę (14 lipca) w Nowym Sączu pojawili się politycy i działacze Platformy Obywatelskiej. Spotkanie w Parku Strzeleckim skupiło się głównie na omówieniu założeń programu partii „Kierunek Przyszłość” oraz krytyce rządów Prawa i Sprawiedliwości. W drodze na spotkanie politycy zostali zaproszeni do... wspólnej modlitwy. - Wydawało mi się, że coś, co mnie najbardziej pobudza w życiu politycznym, ale też wkurza, motywuje i energetyzuje to są występy w TVP INFO, ale Nowy Sącz mnie dziś tym zaskoczył – zaczął swoje wystąpienie Paweł Poncyljusz.