Polska - Bośnia i Hercegowina. Kiedy i o której godzinie mecz w Lidze Narodów? Gdzie obejrzeć w telewizji i stream? 6.09

Polska - Bośnia i Hercegowina 7.09 2020 Kiedy i której godzinie

Polska walczy w dywizji A Ligi Narodów, a stawką jest awans do fazy finałowej, której może nawet zostać gospodarzem! W drugiej edycji rozgrywek bierze udział 55 reprezentacji w 14 grupach i czterech dywizjach.

W pierwszej kolejce Polska uległa w Amsterdamie Holandii 0:1, a Włochy zremisowały z Bośnią i Hercegowiną 1:1. Tym samym Oranje zostali liderem grupy A, natomiast Biało-Czerwoni wylądowali na ostatniej, czwartej pozycji. Okazja do zmiany układu tabeli już w poniedziałek 7 września.

Polska - Bośnia i Hercegowina. Kiedy i gdzie obejrzeć 7.09 2020

16 reprezentacji w dywizji A zostało podzielonych na cztery grupy. Polacy trafili na Holandię, Włochy oraz Bośnię i Hercegowinę. Każda drużyna rozegra po sześć meczów od września do listopada. Najgorsza ekipa spada do dywizji B, a najlepsza awansuje do turnieju finałowego. Jego termin jeszcze nie został podany, ale najprawdopodobniej nastąpi to nie wcześniej niż jesienią przyszłego roku z uwagi na Euro 2020, które zostało przesunięte na początek lata 2021 roku.