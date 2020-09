Polska - Bośnia i Hercegowina WYNIK meczu Ligi Narodów. Relacja dzisiaj NA ŻYWO, transmisja live stream 7.09

Niemcy oskarżają Polaków o złamanie umowy, co jest o tyle istotne, że po powrocie z Bośni i Hercegowiny piłkarza czeka w Niemczech pięciodniowa kwarantanna. A to oznacza, że nie wystąpi w meczu Pucharu Niemiec.

Wiadomo, że na pewno zmieni się bramkarz - Wojciecha Szczęsnego zastąpi Łukasz Fabiański. Szansę gry od pierwszej minuty dostanie też Arkadiusz Milik. Tym bardziej, że - jak twierdzą działacze Herthy Berlin - ich napastnik Krzysztof Piątek zgodnie z ustaleniami z PZPN powinien był polecieć z Amsterdamu prosto do stolicy Niemiec. Tymczasem jest on wraz z całą kadrą w Zenicy.

Rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski w rozmowie z Onetem przyznał, że faktycznie Hertha poprosiła, aby Piątek wrócił do klubu zaraz po meczu z Holandią, lecz PZPN po prostu nie wyraził na to zgody.

- Nie było wcześniej podjętych żadnych ustaleń, że piłkarz zostanie zwolniony ze zgrupowania. Jako team manager odpowiedziałem działaczom Herthy, że przecież odbyła się ostatnio konferencja z UEFA. Padły na niej stwierdzenia, że lokalne federacje mają rozmawiać z rządami, by piłkarze wracający ze zgrupowań reprezentacji nie musieli przechodzić kwarantanny. My zrobiliśmy to w Polsce, podobnie jest np. we Włoszech i wielu innych krajach – twierdzi Kwiatkowski. (...) - Niemcy stwierdzili, że jest u nich małe zamieszanie z przepisami, ale zrobią wszystko, by piłkarz po powrocie z kadry był zwolniony z kwarantanny.