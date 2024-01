Polska, złota... zima. Chechło w Trzebini zachwyca o każdej porze roku. Zobacz zdjęcia Sławomir Bromboszcz

Zalew Chechło w Trzebini zachwyca o każdej porze roku. Niezwykle pięknie prezentuje się, gdy przykryje go biały puch, a na wodzie pojawi się lód. Warto odwiedzić to miejsce w bezchmurny dzień, by zobaczyć piękny zachód słońca. Zobaczcie jak o złotej godzinie. wygląda Zalew Chechło.