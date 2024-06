Polskie Malediwy przyciągają instagramerki. Park Gródek w Jaworznie to miejsce, które musicie odwiedzić. Zobaczcie najlepsze zdjęcia Redakcja Kraków

Polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie to miejsce, które warto odwiedzić. Doskonale o tym wiedzą gwiazdki i gwiazdy instagrama, które regularnie bywają w tym urokliwym, starym kamieniołomie zalanym wodą i zdjęciami ze swoich wizyt dzielą się na portalach społecznościowych. Nie może to dziwić, bo Polskie Malediwy to miejsce, które skradło serce już wielu. To doskonały pomysł na weekendowy wypad.