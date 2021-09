Pomoc dla chorej na raka Patrycji Tokarz. Zbiórka przebiła już 100 tys zł! „Mama nie mogła uwierzyć”

Pomóc Patrycji można również wchodząc na stronę Limanowskiej Akcji Charytatywnej (link do strony), której dziewczyna jest obecnie podopieczną. W imieniu Patrycji i LAC prosimy o wpłaty na konto: BS Limanowa 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 dopisując na przelewie Patrycja Tokarz.

Do 6 września br. na konto bohaterki tego tekstu wpłynęły ponad 34 tys zł. – Bardzo cieszymy się z takiego stanu rzeczy – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Teresa Zabramny z Limanowskiej Akcji Charytatywnej.

– Jestem w ciągłym kontakcie z mamą Patrycji, która zresztą nie mogła uwierzyć w to, że udało się zebrać tyle pieniędzy i jest tylu ludzi z wielkim sercem.

Pani Teresa wspomina, że Patrycja wróciła niedawno z Warszawy i powiało optymizmem.

– Lekarze przekazali dobrą wiadomość, że wszystko wygląda dość optymistycznie. Co do kwot, to te małe wpłaty dają piękną sumę, która dodaje Patrycji i jej rodzinie otuchy. Pełna mobilizacja i walczymy dalej – podsumowuje nasza rozmówczyni.