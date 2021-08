Patrycja Tokarz walczy z rakiem. Trwa zbiórka. Jest już prawie 80 tysięcy zł!

Patrycja zmaga się z Mięsakiem Ewinga, bardzo agresywną odmianą raka kości. Leczenie pacjentki odbywa się co 21 dni. Koszt jednego zabiegu chemoterapii w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wynosi 1500 zł. Czasem w skali miesiąca odbywają się dwa takie zabiegi.

– Fajnie byłoby wrócić do normalnego życia. Choroba zweryfikowała jednak wiele moich planów. Nie skupiam się przez to na niczym konkretnym. By mieć zajęcie, pomagam znajomej w opiece nad dziećmi – powiedziała nam Patrycja.

– Same dojazdy do Warszawy kosztują niemało, a że jeżdżę tam z mamą, ona też musi mieć gdzie przenocować. Wychodzi z tego wiele kosztów. Przyznam, że wolałam, żeby to wszystko działo się po cichu, ale jak tak teraz na to patrzę, nie jest aż tak źle. Dziękuję wszystkim tym, którzy zechcieli mi pomóc lub o tym myślą – dodała.

Patrycji pomaga Limanowska Akcja Charytatywna, do której niedawno zwróciła się o pomoc. Także na popularnej platformie Zrzutka.pl udostępniono zbiórkę (LINK) na rzecz Patrycji. Już teraz (stan na wtorek 31 sierpnia) udało się tam zebrać nieco ponad 79 tys. zł.