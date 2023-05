Pomysł na kolację w śródziemnomorskim klimacie – krewetki na aromatycznych pieczonych warzywach [PRZEPIS]

- Postarajmy się więc do niego zbliżyć. Proponuję smażone krewetki na klarowanym maśle i białym winie podane na aromatycznych pieczonych warzywach z pieca. Brzmi skomplikowanie i dostojnie, ale to danie jesteście w stanie zrobić od zera w pół godziny! - podpowiada Aleksander Zachuta, krakowski kucharz i Małopolski Ambasador Smaku.

Coraz cieplejsze dni sprawiają, że zaczynamy rozglądać się za wczasami. Zazwyczaj kuszą nas południowe kierunki tam gdzie pogoda pewna i wspaniałe talerze, pełne cudownych, aromatycznych warzyw lub owoców morza. A co gdyby już teraz sprawić sobie radość i zjeść coś wakacyjnego? Wykwintnego, a zarazem prostego i lekkiego? Takie danie to chyba ideał!

Smażone krewetki na klarowanym maśle i białym winie podane na aromatycznych pieczonych warzywach z pieca [PRZEPIS]

Wykonanie

Najpierw rozmrażamy w letniej wodzie krewetki i marynujemy: do oliwy lub oleju sypiemy szczyptę soli odrobinę pieprzu, rozgnieciony ząbek czosnku, siekaną kolendrę lub nać pietruszki. Mieszamy, wrzucamy krewetki, znów mieszamy i odstawiamy na kilka chwil do lodówki.

Warzywa myjemy, kroimy i układamy na papierze do pieczenia. Skrapiamy oliwą lub olejem, oprószamy oregano, solą i pieprzem, wyciskamy drugi ząbek czosnku. Wszystko dobrze mieszamy i wstawiamy do pieca nagrzanego do 175 stopni na 15 minut.

Gdy warzywa się pieką, wracamy do naszych krewetek. Rozgrzewamy patelnię, wrzucamy masło, zbieramy piankę jaka się wytworzy. Wrzucamy krewetki z całym sosem jaki nam powstał. Smażymy po minucie z każdej strony i dolewamy odrobinkę białego wina. Czekamy pół minuty aż wino lekko odparuje. Odstawiamy patelnię z ognia. Wyciągamy warzywa z pieca i wszystko - póki ciepłe - układamy na talerzu, ozdabiamy kaparami, polewamy powstałym sosem podczas pieczenia krewetek i…. gotowe.

Tym sposobem w kilkanaście minut przeniesiemy się na chwilkę w nadmorskie południowe klimaty.