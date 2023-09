Pomysł na letnią zupę. Krem brokułowo-cukiniowy z dodatkiem serka [PRZEPIS]

Brokuły i cukinia to połączenie idealne. To warzywa tanie i niskokaloryczne. Idealne do zupy.

Krem brokułowo-cukiniowy [PRZEPIS]

Składniki

300 g cukinii

1/2 małego brokuła

1 por

100 g serka śmietankowego

woda

olej kokosowy do smażenia (lub inny)

sól, pieprz, ostra papryka

Do podania:

pieczywo, grzanki lub plaster wędzonego łososia

Wykonanie

Pora oczyścić, pokroić cienko, wrzucić na tłuszcz i smażyć aż zmięknie. Dodać pokrojoną w kawałki cukinię (nie obraną) oraz brokuł podzielony na różyczki. Smażyć warzywa razem aż zmiękną. W międzyczasie zagotować wodę. Warzywa zalać wrzątkiem (powinny wystawać ponad poziom wody), przykryć i dusić przez ok. 10 min, od czasu do czasu mieszając. Po tym czasie zmniejszyć ogień do minimum, dodać serek śmietankowy i ogrzewać zupę aż serek się rozpuści. Przyprawić solą, pieprzem oraz papryką. Całość zmiksować na gładki krem.

Jeżeli zupa wyjdzie zbyt płynna, należy ogrzewać ją na malutkim ogniu, bez pokrywki, często mieszając aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Wielbiciele wyraźnych smaków mogą zamienić połowę sera śmietankowego np. na ser z niebieską pleśnią lub inny ulubiony o mocnym smaku.

Zupę podawać z pieczywem, grzankami lub porwanym plastrem wędzonego łososia.

Przepis Katarzyny Skuty