Pomysł na obiad. Dorada po libańsku. Pyszna ryba z papryką [PRZEPIS]

Dorada po libańsku [PRZEPIS]

Składniki

dorada

zielona papryka

czerwona papryka

żółta papryka, 2 ząbki czosnku

2 łyżki soku cytrynowego

łyżeczka suszonego oregano

łyżeczka suszonego tymianku

1/2 łyżeczki mielonej kolendry

oliwa z oliwek, sól

Wykonanie

Rybę oczyścić, osuszyć, skropić sokiem z cytryny, oprószyć solą, szczyptą tymianku i ułożyć na folii aluminiowej posmarowanej oliwą. Papryki pokroić w kostkę, a czosnek, oregano, tymianek, resztę soku z cytryny, oliwę z oliwek i odrobinę soli zmiksować na pastę. Pastę dokładnie wymieszać z pokrojonymi paprykami, nałożyć na rybę. Zamknąć folię pozostawiając mały otwór i włożyć do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na ok. 30-35 minut.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga "Ostra na słodko"