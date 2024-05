Pomysł na obiad. Muszle makaronowe nadziewane serami w sosie pomidorowym [PRZEPIS]

Muszle makaronowe nadziewane serami w sosie pomidorowym [PRZEPIS]

Składniki:

200 g makaronu muszle

250 g sera ricotto

1 szklanka tartego żółtego sera

1 kula sera mozzarelli

50g sera Brie

50g sera pleśniowego blue Lazur

natka pietruszki - posiekana

garść liści bazylii - posiekanych

1/2 łyżeczki soli

1/2 łyżeczki pieprzu

Na sos pomidorowy:

2 łyżki oliwy z oliwek

6 filecików anchois (można użyć sardynek)

3 ząbki czosnku

1/2 łyżeczki soli

1/2 łyżeczki pieprzu

1 łyżeczka oregano

2 puszki krojonych pomidorów

Wykonanie

Makaron gotuj w osolonej wodzie przez 8 minut - tak by był mocno al dente. Po tym czasie przecedź i przelej zimną wodą.

Przygotuj sos pomidorowy. Rozgrzej oliwę dodaj filety anchois (lub sardynki) i rozgnieć je widelcem. Dodaj drobno posiekany czosnek. Całość smaż przez 2 minuty. Po tym czasie dodaj pomidory, sól, pieprz, oregano. Gotuj na wolnym ogniu przez około 15 minut.

W tym czasie przygotuj nadzienie do makaronu. W dużej misce umieść ricottę, tarty ser, porwaną na małe kawałki mozzarellę, oraz drobno pokrojony brie i lazur. Całość dokładnie wymieszaj. Dodaj posiekaną natkę i bazylię oraz sól i pieprz. Całość dokładnie wymieszaj.

Do każdej muszli przełóż około łyżki nadzienia. Muszle ułóż w żaroodpornym naczyniu, nadzieniem do góry. Następnie polej muszle sosem pomidorowym. Zapiecz w piekarniku, w 180 C przez około 20 minut.

Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej