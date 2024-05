Pomysł na obiad. Quiche na kruchym cieście z cukinią, fetą i szynką [PRZEPIS]

Quiche to rodzaj placka z kruchego ciasta i wytrawnego nadzienia zalanego masą jajeczno-śmietanową. To świetny pomysł zarówno na lunch, jak i na obiad czy pyszną kolację dla całej rodziny. W przypadku tej słonej zapiekanki na kruchym cieście nie ma jednego podstawowego przepisu – można ją przygotować z dowolnych składników. Dziś proponujemy smakowite quiche w wiosennym wydaniu: z cukinią, fetą i szynką. Sprawdź, jak prosto je wykonać! Quiche to wyjątkowa potrawa, która wyzwala kreatywność. Chociaż zwykle składnikami bazowymi są: jajka, śmietana, to dodatkiem mogą być twoje ulubione warzywa, różne rodzaje serów i wędlin (boczek, szynka lub kiełbasa). Składniki na kruche ciasto



Składniki na nadzienie

15 dag szynki (np. Kurpiowskie Specjały ZM Pekpol)

12 dag tartego żółtego sera (ementaler lub cheddar)

1/2 cukinii

2 pory

1 kostka sera feta

2 jajka

18 dag śmietany 30 proc.

sól

1 łyżeczka gałki muszkatołowej

świeżo mielony pieprz

świeża bazylia do dekoracji

Wykonanie

Mąkę przesiać do miski, dodać kawałki schłodzonego masła i posiekać nożem. Dodać jajko, sól, zagnieść dokładnie ciasto, uformować w kulę, owinąć folią i wstawić do lodówki na 30 minut.

Rozwałkować ciasto na placek i wyłożyć do wysmarowanej tłuszczem formy. Uformować wysokie brzegi, a całe ciasto podziurkować dokładnie widelcem, aby się nie podnosiło. Wstawić ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 10-15 minut.

Umyć, pokroić, wrzucić na patelnię z oliwą pory i dusić na małym ogniu ok. 10 minut. Szynkę pokroić w cienkie paseczki, fetę w kostkę, a cukinię w plasterki.

Do miski wrzucić szynkę, pory, śmietanę, jajka, połowę startego sera, sól, pieprz, gałkę muszkatołową i zamieszać. Na upieczony spód wylać masę, przykryć plasterkami cukinii, startym serem, dodać fetę i piec ok. 30 minut. Gotowy quiche ozdobić pieprzem i listkami bazylii. Świetnie smakuje na ciepło i zimno.