Pomysł na śniadanie: croissanty, pudding z tapioki z mango i power bowl. Wybierz coś dla siebie [PRZEPISY]

Początek dnia spędzamy zazwyczaj w biegu. Warto jednak w tym czasie zaplanować chwilę na przygotowanie posiłku. Nawet lekkie danie może nas nasycić i dostarczyć odpowiedniej ilości tłuszczów i białka. Jeśli jesteś natomiast fanem słodkości, bez problemu znajdziesz dla siebie zdrową opcję, która dodatkowo wspomoże organizm węglowodanami. Wszystkie te potrawy możesz zapakować do pracy lub do szkoły. Z pewnością dostarczą potrzebnych składników i jednocześnie nie obciążą układu trawiennego na resztę dnia.

Śniadanie we francuskim stylu

Croissanty z serkiem śmietankowym, wędzonym łososiem i rukolą [PRZEPIS]

Śniadanie na słodko, ale zdrowo

Pudding z tapioki z mango [PRZEPIS]

Przygotowanie:

Tapiokę zalewamy w garnku mlekiem, dodajemy wiórki kokosowe i odstawiamy na 1 godzinę. Po upływie wyznaczonego czasu garnek przestawiamy na gaz. Dodajemy cukier i szczyptę soli. Mieszankę gotujemy do momentu, aż kulki staną się przezroczyste i wchłoną płyn. Powstały pudding przekładamy do 4 szklanek lub słoiczków. Odstawiamy do ostygnięcia, a później wstawiamy do lodówki do całkowitego schłodzenia. Serwujemy z mango pokrojonym w kostkę.