Pomysł na śniadanie. Prowansalski omlet z szynką i warzywami. Zobacz, jakie to proste! [PRZEPIS]

Omlet to danie z ubitych jaj, smażone na maśle lub oleju na patelni.

Omlet to naprawdę proste danie, a upichcić go można na mnóstwo sposobów. Podstawowy przepis nie powinien przysporzyć kłopotów nawet niedoświadczonym kucharzom. Roztrzepane jajka z odrobiną soli należy wbić na patelnię i smażyć ok. 3 minuty aż jajka się zetną. Aby wyglądał bardziej finezyjnie, pod koniec smażenia można go złożyć na pół lub zawinąć w rulon, jeszcze chwilę podsmażyć i… gotowe!

Często omlet składa się wokół nadzienia, takiego jak szczypiorek, warzywa, grzyby, mięso, ser, cebula lub kombinację powyższych. Całe jajka lub białka są często ubijane z niewielką ilością mleka, śmietany lub wody.

Dziś polecamy przepis na prowansalski omlet. Dodatek przyprawy prowansalskiej sprawi, że puszysty omlet zyska odświeżający charakter.