Pomysł na szybki obiad: tarta z młodą kapustą

Dorota Wójcicka, autorka bloga Daktyle w czekoladzie, dzieli się przepisem na tartę z młodą kapustą. Polecamy! - Przepyszna tarta, w której głównym składnikiem jest młoda kapusta. Na kruchym spodzie (bez jajek) wyłożony jest farsz z młodej kapusty i żółtego sera, a zalane jest to mieszanką z jajek i śmietanki. Banalnie proste ale genialnie pyszne. Do wielokrotnego powtórzenia - zapewnia Dorota Wójcicka.



Składniki na ciasto

100 g masła

2 lekko zaokrąglone łyżki kwaśnej śmietany 12% lub 18%

150 g mąki pszennej

szczypta soli



Składniki na nadzienie

ćwiartka młodej główki kapusty (ok. 400 g)

2 jajka

50 ml śmietanki kremówki 30%

1/2 płaskiej łyżeczki soli

100 g żółtego sera

Wykonanie

Do miski wsypać mąkę, dodać masło, drobno posiekać nożem. Dodać sól i kwaśną śmietanę, zagnieść jednolite ciasto. Wyłożyć do formy na tarty lub tortownicy o średnicy 25 cm, równomiernie rozłożyć na całej powierzchni, zrobić też brzegi na wysokość ok. 1,5-2 cm. Dno w kilku miejscach nakłuć widelcem.

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni, piec ok. 20 minut. Gdyby ciasto zaczęło rosnąć środkiem, należy otworzyć piekarnik i widelcem zrobić dodatkowe nakłucia. Wyjąć, całkowicie ostudzić.

Kapustę drobno poszatkować. W garnku zagotować wodę, do wrzątku wrzucić kapustę, gotować ok. 2 minuty. Odcedzić, ostudzić. Wyłożyć na ostudzony spód.

Ser zetrzeć na tarce, równomiernie rozsypać po wierzchu. Jajka krótko zmiksować z kremówką i solą, wylać po całej powierzchni tarty.

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, piec ok. 15 minut.