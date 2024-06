Poprawa pogody w Zakopanem i Tatrach. Znowu świeci słońce

Mieszkańcy Podhala i turyści, którzy rozpoczęli już weekend mogą cieszyć się z poprawy pogody. Po niemal tygodniu zachmurzonego niebo i opadów deszczu znowu wyszło słońce. Temperatury w trakcie dnia w Zakopanem ma wynieść w piątek 16 st. Celsjusza, a w sobotę aż 22 st. C. Na niedzielę synoptycy prognozują ochłodzenie do 16 st. C. i możliwe opady deszczu przed południem.

W Tatrach temperatury będą znacznie niższe od 7 do 12 st. C. podczas weekendu. Pomimo dodatnich temperatur cały czas można trafić na płaty śniegu w zacienionych miejscach. - Po kilkudniowych opadach deszczu, na szlakach jest mokro i ślisko. Po północnej stronie grani Tatr Wysokich i w żlebach, miejscami zalega jeszcze śnieg, na którym należy zachować szczególną ostrożność, gdyż poślizgnięcie się w stromym terenie grozi niebezpiecznym w skutkach upadkiem. Poruszanie się w takich miejscach wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej i posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask) wraz z umiejętnością posługiwania się nim - ostrzegają w komunikacie turystycznym pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.