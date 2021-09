Porażka Polaków z Danią, występ krakowskich piłkarzy

Bezbramkowy wyniki w meczu z Danią utrzymywał się do 69 min, gdy gola dla naszych rywali strzelił Jakob Breum. Jak się później okazało, było to jedynie trafienie w całym spotkaniu.

W podstawowym składzie Polski zagrali m.in. Piotr Starzyński z Wisły Kraków oraz wypożyczony z „Białej Gwiazdy” do Hutnika Kraków Daniel Hoyo-Kowalski. Zagrał też Aleksander Buksa, do niedawna związany z Wisłą, a dzisiaj piłkarz Genoa CFC. Do reprezentacji na turniej w Norwegii powołany był również Paweł Koncewicz-Żyłka z Wisły.

Polska na turnieju w Norwegii przegrała oba mecze, bowiem wcześniej uległa gospodarzom 1:2. W ten sposób „Biało-Czerwoni” zajęli ostatnie miejsce. Wygrała Dania przed Norwegią.