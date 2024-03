Policjanci z Niepołomic ruszyli w pościg za motocyklistą

Do zdarzenia doszło w sobotę (9 marca) późnym wieczorem. Pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, rozpoczął się na terenie powiatu wielickiego. W pogoń na kierującym jednośladem ruszyli radiowozem funkcjonariusze komendy z Niepołomic.

Ucieczka zakończyła się w Gierczycach pod Bochnią

Mężczyzna w Gierczycach (gmina Bochnia) wjechał do rowu i nie był w stanie dalej kontynuować jazdy. Został przebadany przez przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego, ale nie było potrzeby zabierać go do szpitala. Został przekazany policjantom.