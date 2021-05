"Potrzeba Dobra" w sieci. Pomysł licealistów na bezinteresowną pomoc i dobre uczynki

- Użytkownik wśród pojawiających się postów może znaleźć idealną ofertę do skorzystania bądź przekazaniu komuś pomocy.

Platforma "Potrzeba Dobra" funkcjonuje w sieci, ale obejmuje swoim zasięgiem teren Krakowa i okolic. Powstała, żeby połączyć osoby potrzebujące wsparcia z tymi, które są w stanie i chcą im go udzielić. Jak działa? Jak wyjaśniają jej twórcy - Weronika Czyż, Maciek Laidler, Piotr Ząbkiewicz i Michał Latinek z II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie - użytkownik po zalogowaniu się lub zarejestrowaniu może wystawić post z prośbą lub ofertą pomocy.

Uczniowie II LO dostali wsparcie ze strony rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który został patronem przedsięwzięcia. A profesjonalny informatyk, programista pracujący na UJ, za darmo pomógł licealistom w sprawach technicznych. Platforma "Potrzeba Dobra" działa pod adresem: potrzebadobra.uj.edu.pl.

Twórcy platformy podkreślają, że w ich projekcie jest miejsce dla wszystkich, bo każdy może pomagać na tysiące różnych sposobów - bez względu na wiek, to, czym się zajmuje i ile ma czasu. - Pandemia koronawirusa sprawiła, że życie w jeszcze większym stopniu przeniosło się do sieci. Wykorzystując Internet jako narzędzie, chcieliśmy poprzez nasz projekt pokazać, że wokół nas są realne problemy prawdziwych ludzi i choć nie wszystkie, to wiele z nich jesteśmy w stanie wspólnie rozwiązać - przekazują też autorzy projektu.