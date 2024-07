Poważna kolizja na DW 977 na ulicy Cesarskiej w Moszczenicy. Bus zderzył się z ciągnikiem utrzymania dróg. Obowiązuje ruch wahadłowy Halina Gajda

Do poważnej kolizji doszło dzisiaj rano na DW 977 w Moszczenicy na ulicy Cesarskiej. Z pierwszych ustaleń wynika, że kierowca dostawczego busa podczas wyprzedzania ciągnika zahaczył o jego tyle koło. Siła zderzenia musiała być duża, bo zerwała oponę z ciągnika, a bus wpadł do rowu. Obaj kierowcy trafili na profilaktyczne badania do szpitala.