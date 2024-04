Dron w rękach sądeckich policjantów tropił wykroczenia drogowe. Aż siedmiu kierowców wyprzedzało na przejściu dla pieszych

- Kamera drona m.in. monitorowała czy kierowcy nie wyprzedzają na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, nie omijają pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a także sprawdzała, czy piesi nie wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem lub nie przechodzą przez jezdnię poza wyznaczonym do tego miejscem - informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - W momencie, gdy operatorzy drona zaobserwowali wykroczenie, natychmiast przekazywali informację do patrolu ruchu drogowego, który podejmował interwencję wobec sprawcy.

Sądeccy policjanci 25 kwietnia przeprowadzili cykliczną kontrolę akcję, której celem była poprawa bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego i eliminowanie nieprawidłowych zachowań na drodze. Funkcjonariusze do patrolowania przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów na ruchliwych ulicach Nowego Sącza, czyli ul. Królowej Jadwigi oraz al. Józefa Piłsudskiego wykorzystali drona małopolskiej Policji, dzięki któremu mogli dostrzec zdecydowanie więcej.

- Należy pamiętać, że w okolicy przejść dla pieszych kierujący muszą zachowywać szczególną ostrożność i koncentrację, by nie doprowadzić do potrącenia. Rozwagę muszą zachowywać także sami piesi – choć przepisy dają im sporo praw w kwestii pierwszeństwa, nie są zwolnieni z przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przed przejściem na drugą stronę jezdni każdorazowo muszą upewnić się, czy mogą to zrobić w sposób bezpieczny - przypomina Izworska.