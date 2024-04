Poważny wypadek w Kosmolowie obok Olkusza. Samochód osobowy zderzył się z tirem. Osoba poszkodowana przewieziona do szpitala Paweł Mocny

W Kosmolowie (powiat olkuski) doszło we wtorek 30 kwietnia do poważnego wypadku - zderzenia samochodu osobowego z tirem. W efekcie jedna osoba została przewieziona do szpitala. Strażacy nadal prowadzą czynności na miejscu zdarzenia. Obecnie na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez wieś obowiązuje ruch wahadłowy.