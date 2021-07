Powiat bocheński. Prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą złożą wizytę w Lipnicy Murowanej i Trzcianie

Wizyta Pary prezydenckiej w Trzcianie

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złoży wizytę w Trzcianie (powiat bocheński) w poniedziałek 5 lipca 2021.

Prezydencka para weźmie udział w uroczystości włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nastąpi również przekazanie druhom strażackiego wozu bojowego, jaki wywalczyli mieszkańcy gminy Trzciana biorąc udział w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Spośród 4 355 osób uprawnionych, do wyborów poszło wówczas 3 409, co dało najwyższą w Małopolsce frekwencję 78,28 proc.