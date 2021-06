Powiat limanowski. Awanse naszych klubów w ostatnich latach

O ile w tym sezonie ekipa Piotra Kapusty, niegdyś przecież nawet drugoligowiec, nie będzie już świętować sukcesu, o tyle w ostatnich latach klub miał ku temu wiele powodów do radości. Ostatnią promocję na czwartoligowy szczebel MKS wywalczył jeszcze w sezonie 2015/2016 triumfując w rozgrywkach nowosądeckiej ligi okręgowej. Limanowianie wyprzedzili wówczas Orkana Szczyrzyc i Sokoła Słopnice, wicelidera i trzecią siłę aż o jedenaście punktów. Ekipa z Limanowej w 30 meczach wygrała aż 25-razy, zremisowała trzy i przegrała dwa swoje spotkania. Dość napisać, że między triumfatorem a ostatnim zespołem w tabeli, którym okazał się Turbacz Mszana Dolna, było aż 68 punktów różnicy.

My wspomnimy jak na przestrzeni ostatnich lat wyglądały awanse przedstawicieli limanowskiej piłki. Najwyżej sklasyfikowanym klubem piłkarskim z Ziemi Limanowskiej jest obecnie MKS Limanovia, która po rozegraniu 24 meczów w rozgrywkach czwartej ligi grupy małopolskiej wschodniej (stan na środę 9 czerwca, przed środową kolejką, której mecze rozegrano po zamknięciu tego wydania tygodnika) plasuje się na szóstym miejscu w tabeli.

Szczyrzycki Orkan w ostatnich sezonach na przemian występował w czwartej lidze i szczebel niżej. Po awansach w kampanii 2015/16 oraz 2017/18, najpierw z drugiego i następnie z pierwszego miejsca, przychodziło rozczarowanie i szybki spadek. Dla ekipy ze Szczyrzyca to trzeci sezon z rzędu na czwartoligowych boiskach.

Płomień Limanowa, aktualny lider wśród limanowskich A-klasowców, w rozgrywkach 2013/2014 raptem o punkt okazał się lepszy od Laskovii na tym samym szczeblu rozgrywek i wywalczył promocję do ligi okręgowej, w której spędził cztery sezony. Teraz limanowianie są na najlepszej drodze do powtórzenia tamtego osiągnięcia. O pięć punktów wyprzedzają bowiem drugi w ligowym zestawieniu LKS Jodłownik. W kampanii 2011/12 Płomień po trzech latach gry w B Klasie (awans przed KS II Tymbark), trafił do grona klubów A Klasy.