Powiat nowosądecki. 55-latek z Łososiny Dolnej pędził bimber na masową skalę

Po informacji od jednego z mieszkańców, łososińscy policjanci złożyli 55-latkowi niezapowiedzianą wizytę.



- W trakcie przeszukania w pomieszczeniach gospodarczych funkcjonariusze natrafili na aparaturę do wytwarzania alkoholu, plastikowe i szklane pojemniki, beczkę z zacierem przygotowanym do destylacji oraz 90 litrów wyprodukowanego bimbru – wyjaśnia Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.



55-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, zajmując się tym procederem, dopuścił się przestępstwa wyrabiania alkoholu bez wymaganego wpisu do rejestru producentów, za co grozi mu teraz grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.