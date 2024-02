Powiat oświęcimski. Rusza program wsparcia leczenia niepłodności metodą in vitro. Będzie realizowany przez trzy lata

Dofinansowanie dla 36 par z powiatu oświęcimskiego

- Program „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego” przewiduje dofinansowanie dla 12 par rocznie, czyli 36 par w ciągu 3 lat trwania Programu - informuje starostwo.

Pacjenci zakwalifikowani do programu mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania do leczenia w wysokości do 8 tys. zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub do jednorazowego dofinansowania w wysokości do 4 tys. zł do procedury adopcji zarodka, jak również możliwość skorzystania z jednej bezpłatnej wizyty u psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z parami niepłodnymi.

Nabór par do programu będą prowadzić wspomniani realizatorzy.