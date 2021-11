Powiat tarnowski. Odżyły nadzieje na budowę obwodnicy Wierzchosławic. Ludzie mają dość czekania latami. Droga pochłonie 100 milionów? Paweł Chwał

Zniecierpliwieni mieszkańcy Łętowic i Wierzchosławic w ub. roku zablokowali ruch na DW 975 domagając się budowy obwodnicy. Mają nadzieję, że sprawa wreszcie nabierze właściwego tempa Robert Gąsiorek Zobacz galerię (6 zdjęć)

Gdyby ziściły się pierwotne plany, to Wierzchosławice już od kilku lat miałyby obwodnicę. Tak się jednak nie stało, a sunące non-stop przez gminę samochody to zmora mieszkańców podtarnowskiej gminy. Urząd marszałkowski, ZDW oraz gmina wracają do przygotowania inwestycji do realizacji.