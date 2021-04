Powiat. Wróciły ligi, Limanovia lepsza w derbach, pogrom Orkana

- Zależało nam na tym, by panować nad emocjami, których na boisku jest wiele, tym bardziej w pojedynku derbowym. W dużej mierze udało się to zrobić, dzięki czemu mogliśmy kontrolować to spotkanie oraz w efektywny sposób realizować swoje założenia. Dzisiaj jest już kolejny tydzień, z nowymi wyzwaniami nad którymi się koncentrujemy. Przeszłość zostawiamy za sobą. Staramy się z pokorą traktować każde zwycięstwo nie popadając w samozadowolenie – dodaje.

Zapowiada się sporo meczów

W środę po zamknięciu tego wydania tygodnika rozegrano 19. kolejkę rozgrywek. Następna seria gier już w najbliższy weekend. Wiele wskazuje na to, że jeśli rozgrywki mają zostać rozegrane do końca zgodnie z wcześniejszym terminarzem, konieczne będzie rozgrywanie spotkań w układzie środa-weekend. W efekcie oznacza to sporo gier skumulowanych w bardzo krótkim czasie.

- Decydujący w tym przypadku może okazać się czynnik ludzki. Do natłoku gier dojdą przecież pauzy za kartki, kontuzje i praca zawodowa poszczególnych piłkarzy. Nam pozostaje się dostosować do tego, co ustalone, ale na pewno nie będzie łatwo – mówił kilka dni temu trener Limanovii Piotr Kapusta.

Program 20. kolejki zmagań w czwartej lidze grupy małopolskiej wschodniej prezentuje się następująco.

Pauzują: Poprad Rytro, Bocheński KS.