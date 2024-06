Czekali na to… 75 lat! Szał w Bieczu i Słopnicach. „Pokazaliście kawał charakteru”

Na uwagę zasługuje udany finisz muszynian pod wodzą trenera Pawła Batkiewicza. Ostatecznie w uzdrowisku udało się uratować czwartą ligę.

- Mieliśmy pomysł jak zawsze, znaliśmy rywala, wiedzieliśmy co gra. Musieliśmy skopiować mecz z Limanovią, rywal grał bardzo podobnie, to się udało. Już w pierwszej połowie mieliśmy słupek, poprzeczkę. Dzisiaj cel był prosty, trzy punkty, mamy już spokojne utrzymanie i bezpieczną pozycję w tabeli. Mieliśmy cały sezon pod presją, jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Znamy swoją jakość, to nasz kolejny mecz bez porażki. Musieliśmy postawić po prostu tą „kropkę nad i” – mówił trener Batkiewicz w rozmowie z naszym reporterem w Oświęcimiu gdzie jego Poprad triumfował 3:0.