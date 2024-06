Trzy oferty nabycia Sandecji: od Niedźwiedzia, Szubryta i duetu z Nowego Sącza. Radni dyskutowali o przyszłości klubu

Do porządku obrad na wniosek wiceprezydenta włączono punkt o dyskusji nt. przyszłości Sandecji. Jak zauważył Artur Bochenek, jeszcze gdy Sandecja balansowała na krawędzi spadku do 3. ligi, pojawił się pierwszy podmiot zainteresowany nabyciem akcji „Dumy Krainy Lachów”. To właśnie wspomniany Marek Niedźwiedź.

- Przeprowadzono rozmowy z zainteresowanymi podmiotami czy nadal wyrażają one chęć wejścia do klubu. Zostało to potwierdzone, a wszystkie rozmowy powinny odbyć się z czynnym udziałem wszystkich państwa radnych – zwrócił się do obecnych Bochenek zapraszając przy tym do czynnego udziału w komisji gdy już zostanie ona powołana – ta docelowo będzie oceniać oferty, tak by były one jak najbardziej korzystne dla klubu i miasta.

Po tym Artur Bochenek przedstawił trzy oferty przejęcia Sandecji. Pierwszą z nich jest ta od Marka Niedźwiedzia. Jak już informowaliśmy brat trenera Janusza Niedźwiedzia, zajmuje się kupowaniem, restrukturyzacją i łączeniem firm w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw. Należąca do niego brytyjska spółka inwestycyjna jest właścicielem lub udziałowcem biznesów w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Portugalii i Polsce. Miał ukończyć kurs „Managerial Finance” na London School of Economics, a także studia MBA na Uniwersytecie w Kumbrii.