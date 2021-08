Powiśle dąbrowskie. Policjanci zlikwidowali trzy uprawy konopi indyjskich. Jedna z nich znajdowała się w polu kukurydzy [ZDJĘCIA]

Niecodzienne odkrycie na polu kukurydzy w gminie Szczucin

W ostatnich dniach policjanci z wydziału kryminalnego dąbrowskiej policji zlokalizowali trzy miejsca, w których rosły rośliny służące do wytwarzania narkotyków.

Na pierwszą natknęli się w poniedziałek (16 sierpnia) na terenie gminy Szczucin. Znajdowała się w polu kukurydzy.

- Rośliny te były zasadzone bezpośrednio do gleby i znajdowały się w różnym stanie rozwoju. Najwyższy krzew posiadał ok. 2,5 metra wysokości - informuje asp. Ewelina Fiszbain, rzecznik prasowy KPP Dąbrowa Tarnowska.

Policjanci doliczyli się na poletku 18 krzaków nielegalnej rośliny i ustalają, kto był odpowiedzialny za uprawę.

Młody mieszkaniec Dąbrowy Tarnowskiej z zarzutami

Jeszcze tego samego dnia policjanci zapukali do drzwi 21-letniego mieszkańca Dąbrowy Tarnowskiej. W jednym z pomieszczeń znaleźli pięć doniczek z krzewami konopi indyjskich. Młody mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za co grozi mu do 8 lat więzienia.