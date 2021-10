Powrót Dulskiej, czyli 360. premiera Teatru Robotniczego na Jesiennym Festiwalu Teatralnym

Historia Anieli Dulskiej i jej rodziny to klasyka ujawniająca mechanizmy „kołtuństwa”, mówiąca o wszystkim, czego się wstydzimy, co chcielibyśmy zamieść pod dywan i udawać, że nigdy się nie wydarzyło. Ta tegoroczna, obowiązkowa pozycja podczas Narodowego Czytania pod patronatem prezydenta RP ukazała w nowoczesnej odsłonie głupotę, pazerność, skąpstwo oraz zakłamanie. Tytułową Dulską w najnowszej premierze doborowo wykreowała Kinga Jaromin (prywatnie siostra Marcina Króla) jak również Monika Zagórowska. Zagrana przez obie aktorki główna bohaterka (bardzo skąpa i przede wszystkim dwulicowa) była bardzo autentyczna i żywiołowa. Słowa – klucze takie jak: „pieniążki wszystko kryją” czy „na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział” rozbawiały co chwilę widownię.