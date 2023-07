Powstanie obwodnica Zabierzowa z tunelem i czterema mostami. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego programu

– Obwodnica Zabierzowa to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w regionie. Przez tę miejscowość codziennie przejeżdża nawet przeszło 20 tys. pojazdów, w tym wiele samochodów ciężarowych. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby ulżyć mieszkańcom Zabierzowa, a także kierowcom, którzy korzystają z trasy prowadzącej przez tę miejscowość, bo to przyniesie im wiele korzyści, takich jak mniejszy hałas, czyste powietrze i zaoszczędzony czas – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Zabierzowa za 676 mln zł

Obwodnica Zabierzowa powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Inwestycję zrealizuje firma Budimex, a wartość kontraktu to prawie 676 mln zł. Wykonawca na budowę obwodnicy ma 37 miesięcy, nie licząc przerw zimowych trwających od 16 grudnia do 15 marca. Planowany termin zakończenia budowy to sierpień 2027 roku.

Oferta złożona przez Budimex przekraczała pierwotny kosztorys. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła się więc do ministra infrastruktury z wnioskiem o dodatkowe środki na obwodnicę Zabierzowa. Pieniądze te zostały przyznane 3 marca, co pozwoliło na dokończenie procedur przetargowych i wybór najkorzystniejszej oferty.

Firma Budimex to trzeci podmiot, który został wybrany do realizacji tej inwestycji. Poprzednie dwa wybory zostały unieważnione z powodu odwołań składanych przez wykonawców. Ponadto, na etapie unieważnienia drugiego wyboru, została złożona skarga do Sądu Zamówień Publicznych, co dodatkowo wydłużyło całą procedurę. Ze względu na te wydarzenia podpisanie umowy opóźniło się o ok. 8 miesięcy.