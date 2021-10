Pożar budynku mieszkalnego w Nidku. Cztery osoby przewiezione do szpitala. Akcja gaśnicza trwała prawie całą noc Paweł Mocny

W środę, 13 października, tuż po godz. 3 w nocy doszło do pożaru budynku mieszkalnego w Nidku (gm. Wieprz). Z budynku ewakuowano cztery osoby, które zostały przewiezione do szpitala. Strażacy walczyli z ogniem do rana. Trwa ustalanie przyczyn pożaru.