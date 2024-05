Pożar pod Bochnią w Proszówkach. W dom uderzył piorun Piotr Rąpalski

Regionalny Reporter

W miejscowości Proszówki, powiat bocheński, doszło w poniedziałek 6 maja do pożaru budynku mieszkalnego. Z relacji świadków wynika, iż do pożaru doszło na skutek uderzenia piorunu. Ze wstępnych informacji, jakie do nas docierają, wynika, że nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują liczne siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej. Trwa akcja gaśnicza!