Pożar pustostanu przy ul. Skorupki w Tarnowie, z żywiołem walczy 30 strażaków. Zdjęcia

Pożar budynku mieszkalnego przy ul. ks. Ignacego Skorupki w Tarnowie zauważono w niedzielę 2.06.2024 ok. godz. 15.45. Do akcji gaśniczej zadysponowano pięć jednostek straży pożarnej, w sumie ok. 30 strażaków.

Z informacji przekazanych służbom, wynika, że budynek był niezamieszkały, jednak strażacy przeszukują zgliszcza. Na miejscu wciąż trwa dogaszanie pogorzeliska.

Okoliczności pożaru będzie wyjaśniała policja.