Pożary lasów w Małopolsce. Najwięcej zdarzeń w województwie odnotowali strażacy z powiatu olkuskiego Paweł Mocny

Tylko w maju tego roku w województwie Małopolskim doszło do 19 pożarów lasów. Aż 14 z nich miało miejsce na terenie powiatu olkuskiego. Także w maju w Małopolsce ogień objął lasy w powiatach chrzanowskim i tarnowskim. Duży „wkład” w powstawanie pożarów lasów ma trwająca w całym kraju susza meteorologiczna. Mimo, że sytuacja w Małopolsce jest znacznie lepsza niż w pozostałych częściach kraju to i tak warto zachować ostrożność wybierając się do lasu.