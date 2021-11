Pozwolenie na budowę parku na terenie po dawnym motelu Krak wygasło! "Rysa na wizerunku Zarządu Zieleni Miejskiej" Bartosz Dybała

- To jest dramatyczna rysa na wizerunku ZZM - tak sprawę budowy parku na terenach po dawnym motelu Krak komentuje radny miejski Grzegorz Stawowy. Właśnie okazało się, że pozwolenie na realizację tej bardzo ważnej dla mieszkańców inwestycji... wygasło. W budżecie zabrakło pieniędzy na rozpoczęcie prac budowlanych, a ponieważ nie ruszyły w ciągu trzech lat od wydania pozwolenia, decyzja stała się nieważna. Nie wiadomo, kiedy park powstanie. Możliwe, że na sąsiednich działkach szybciej pojawi zabudowa usługowa. Firma Henniger Investment, budująca wielkie Osiedle Wizjonerów, wylicytowała od gminy ok. 1,6 hektara - to także grunty po motelu.