Pracownik spadł z dachu na rusztowanie w Jodłówce Wałkach pod Tarnowem. Aby przetransportować go do karetki konieczna była pomoc strażaków

Niecodzienna akcja strażaków na rusztowaniu

Wypadek wydarzył się w środę przed południem. W trakcie prac dekarskich z dachu spadł jeden z pracowników. Poszkodowany zatrzymał się na rusztowaniu na wysokości pierwszego piętra.

Na miejscu rannemu mężczyźnie pomocy udzielał Zespół Ratownictwa Medycznego. Konieczne okazało się jednak wsparcie strażaków, którzy w bezpieczny sposób ściągnęli rannego pracownika na ziemię i przetransportowali do karetki. Ta, po chwili zabrała go do szpitala. Mężczyzna był przytomny.

W działaniach uczestniczyli strażacy z PSP w Tarnowie, a także z jednostek OSP w Jodłówce Wałkach i Woli Rzędzińskiej. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.